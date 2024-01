Um monumento tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, que foi um presente do artista Poty Lazzarotto (1924 – 1998) ao Paraná, vai passar por uma grande revitalização. A obra, localizada no trevo da PRC-280 em Palmas, sudoeste paranaense, vai completar 46 anos em 2024.

O pedido de providências e restauro foi realizado pelo deputado Luiz Fernando Guerra em abril de 2023 e foca na restauração e manutenção do monumento rodoviário conhecido como “Curitiba – Palmas”. A obra fica no trevo da PRC-280, que dá acesso ao município Palmas, de acordo com informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a licitação está agendada para o dia 07 de fevereiro de 2024 e tem o objetivo de contratação de empresa especializada para execução de obra.

Gravador, desenhista, ilustrador, muralista e professor, Poty inicialmente ganhou notoriedade ilustrando livros. É dele, por exemplo, as ilustrações da primeira edição de “Grandes sertões: veredas”, de Guimarães Rosa, um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Mais tarde, passou a esculpir o concreto e a formar imagens a partir de azulejos pintados. Poty transformou a arte urbana da capital paranaense, compondo especialmente a paisagem urbana de Curitiba e deixando sua marca em diversos pontos do Brasil.

No caso de Palmas, a obra é em concreto aparente. O Estado do Paraná, em reconhecimento à imensa contribuição de Poty, realizou o tombamento do conjunto das suas obras em espaços públicos, em 25 de março de 2015.

