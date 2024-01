Morte de chefe da Casa Militar abala governador Ratinho Junior

A morte na madrugada desta quarta-feira (31) do tenente-coronel Sérgio Vieira Benício, 55 anos, chefe da Casa Militar, foi muito sentida pelo governador Ratinho Junior. O governo paranaense decretou luto oficial por três dias.

Natural de Curitiba, Vieira ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1992. Na carreira, passou pelo 15° BPM/Rolândia, Colégio da PMPR, Regimento de Polícia Montada/RPMon e Diretoria de Apoio Logístico e no Hospital Veterinário da PMPR, além da Casa Militar, posto que ocupava desde outubro de 2021.

+ Leia mais: Megaoperação dá golpe no tráfico de drogas em Curitiba e região metropolitana

“Lamento profundamente a partida de um amigo e um servidor público que acreditava na força do Estado do Paraná e no poder transformador das políticas públicas. Ele se dedicou durante muitos anos para a Polícia Militar e mais recentemente para a Casa Miliar. Que Deus conforte a sua família e os amigos nesse momento de dor“, disse o governador que cancelou a agenda em Arapongas, região norte do Paraná, devido ao falecimento.

Sérgio Vieira era casado e tinha um filho de 27 anos. As informações de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

