Uma megaoperação em Curitiba e cidades da região metropolitana promete dar um golpe no tráfico de drogas. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã cumprindo 46 mandados de busca e apreensão contra marginais de uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas.

Mais de 200 policiais participam da operação, que ainda conta com o apoio de policiais militares e da Polícia Civil de Santa Catarina.

Além de Curitiba, a megaoperação contra o tráfico de drogas ocorre em Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Maringá e Foz do Iguaçu, além de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

+Viu essa? Primeira fábrica automatizada de prédios do país será lançada no Paraná

Segundo as investigações da Polícia Civil, a quadrilha é ligado ao tráfico de drogas em diversas cidades do Paraná. Dentre os crimes apurados estão tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, os policiais ainda contam com o auxílio de cães da PCPR.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!