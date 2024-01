Desaparecida desde o dia 11 de janeiro em Cascavel, no Oeste do Paraná, a menina Ágatha Sofia Saraiva, de três anos, foi encontrada na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, na noite de terça-feira (30). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que também informou a prisão dos suspeitos do crime.

A criança foi raptada pela mãe biológica. Na ocasião, ela estava brincando na frente da casa onde morava com a família acolhedora quando um carro passou e a levou. O veículo seria da família do atual namorado da mãe de Ágatha.

O automóvel foi encontrado um dia depois por policiais militares e guardas municipais do município.

Em atualização sobre o caso, a PCPR informou que depois de “investigações de alta complexidade” foi possível identificar a localização da criança. A operação também contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Mãe que raptou criança no Paraná é presa

Após raptar a criança, a Justiça determinou a prisão preventiva da mãe de Ágatha, de 18 anos. Durante a operação de terça-feira (30), a mãe e o companheiro foram encontrados com a menina. Os dois foram presos.

A PCPR instaurou um inquérito por sequestro contra os suspeitos e vai investigar ainda se houve participação de outras pessoas no crime. A pessoa que abrigava o casal em Governador Valadares também foi conduzida à delegacia e deverá responder por favorecimento pessoal. Foram realizados exames de lesões corporais na manhã desta quarta-feira (31), que identificaram que criança está bem e não passou por situações de violência física.

Juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Polícia Civil está tratando agora do retorno da menina até Cascavel. Ela será encaminhada a uma família acolhedora e terá acompanhamento psicológico e de assistentes sociais.

