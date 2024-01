Menina de três anos é raptada na frente de casa onde morava no Paraná

Uma menina de apenas três anos de idade desapareceu em Cascavel, na região Oeste do Estado, na última quinta-feira (11). A criança estava na frente da casa onde morava com a família acolhedora quando um carro passou e a levou.

A menina havia sido afastada de seus pais biológicos e estava morando com uma família acolhedora temporariamente nos últimos dias.

De acordo com a Polícia Civil, Ágatha Sofia Saraiva o carro suspeito foi apreendido por policiais militares e guardas municipais na madrugada desta sexta-feira (12). Investigações apontam que o veículo pertence à familiares do namorado a mãe biológica da menina e foi restituído ao proprietário.

A Polícia Civil investiga o caso e conversou com testemunhas. As diligências continuam a fim de localizar a criança e o casal para esclarecer os fatos.

