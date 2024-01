Na próxima segunda-feira (15), às 16h, a Uninter e a Prefeitura de Curitiba vão inaugurar a escultura que homenageia Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra do Brasil, no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura, Uninter e a agência OpusMúltipla.

A homenagem ocorre logo após a data que Enedina completaria 111 anos (13/01). Na solenidade de inauguração haverá a participação do Prefeito de Curitiba Rafael Greca; Marco Eleutério, Diretor executivo da Uninter, Rafael Sartori, escultor da obra e também dos familiares de Enedina, que moram em Curitiba.

A produção da escultura começou em julho, no Atelier de Esculturas do Memorial Paranista, em Curitiba. A escultura foi feita em bronze e será instalada em um banco na Rua XV de Novembro, próximo ao Campus Garcez, do Centro Universitário Internacional Uninter, um dos pontos de grande circulação de moradores de Curitiba e turistas.

A Uninter patrocinou a produção da escultura com o objetivo de dar visibilidade para a personagem histórica que demonstra o poder de transformação de vida por meio da educação, uma premissa da missão da Uninter.

Processo de criação da escultura. Foto: Divulgação

Quem foi Enedina

Enedina Alves Marques é uma pioneira que marcou seu nome na história, através da busca pela educação, para atingir os seus objetivos. De origem muito humilde, filha de um lavrador e uma empregada doméstica, ela venceu vários desafios e com 32 anos conseguiu se formar na profissão que escolheu.

Sua vitória foi homenageada pelo Google, em 13 de janeiro de 2023, quando ela completaria 110 anos. Entre as suas obras de destaque estão o desenvolvimento do Plano Hidrelétrico do Paraná, com ênfase para o projeto da Usina Capivari-Cachoeira, o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba.

A inauguração será a partir das 16h na Rua XV de Novembro, em frente ao Edifício Garcez.

