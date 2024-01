A equipe do programa Nota Paraná passou por uma situação um tanto constrangedora na quinta-feira (11). O momento seria de alegria ao informar a um homem de 75 anos que ele teria direito a R$ 1 milhão, primeiro grande prêmio de 2024. Ao chegar no endereço, a informação foi que o idoso ganhador do prêmio de R$ 1 milhão havia falecido há três meses.

Segundo Marta Gambini, coordenadora do programa estadual que devolve créditos para consumidores que pedem CPF na nota, o ganhador tinha no cadastro o endereço na cidade de Maringá, noroeste do Paraná.

“Chegando ao prédio, o porteiro nos informou que o morador desse apartamento tinha falecido. Na hora foi aquele baque, choque. Poxa vida, a gente queria tanto dar a notícia. Fomos com toda empolgação para mudar a vida da pessoa. Situação lamentável”, disse a coordenadora em entrevista ao portal G1.

Na sequência, a coordenação do programa descobriu que o homem morreu no dia 26 de outubro de 2023. No sorteio, ele concorreu com 36 notas fiscais e 27 bilhetes. “Em oito anos de programa Nota Paraná, realizando sorteios, não tínhamos nos deparados com uma situação como essa”, comentou Marta.

E pra onde vai o dinheiro?

Por lei, o prêmio não pode ser redistribuído e ficará retido na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A família do idoso pode buscar o dinheiro via Justiça. “Somente a pessoa natural que adquiriu a mercadoria fará jus aos créditos do Programa Nota Paraná. Como não é possível entregar ao titular do cadastro, esse prêmio não será liberado, não será entregue. Vai depender dos familiares e o que eles vão entender neste caso”, completou.

