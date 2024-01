A Justiça determinou a prisão preventiva de uma jovem de 18 anos, suspeita de raptar a própria filha Ágatha Sofia Saraiva, de três anos, na última quinta-feira (11). A criança estava na frente de casa, em Cascavel, no Oeste do Paraná, quando foi levada por um carro e segue desaparecida..

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o carro que teria sido usado no rapto da menina foi apreendido por policiais militares e guardas municipais na madrugada de sexta-feira (12). As investigações apontam que o automóvel pertence à familiares do namorado da mãe biológica da criança.

A menina havia sido afastada dos pais biológicos e estava morando com uma família acolhedora há um ano, no endereço de onde foi levada.

O caso continua sento investigado pela PC e o mandado de prisão segue aberto. A mãe biológica e a menina ainda não foram localizadas.

“É garantido o sigilo das famílias acolhedoras, pela segurança da criança e da família acolhedora. O que a gente imagina que aconteceu é que essa família biológica vinha monitorando os passos dessa família acolhedora e infelizmente acabou descobrindo o endereço e cometendo o crime que cometeu. Esse processo tem sido acompanhado pela equipe técnica que culminou na destituição do poder familiar desta criança”, disse Hudson Moreschi, da Secretaria de Assistência Social de Cascavel.

