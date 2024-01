Dois casos no Litoral do Paraná envolvendo cabeça d´água acabaram acendendo o sinal de alerta no Corpo de Bombeiros, nesta temporada 2023/2024. Nas ocorrências, ninguém saiu ferido, mas o desespero de quem enfrenta ou é surpreendido por este fenômeno é aterrorizante.

A primeira situação ocorreu no fim do ano passado no Salto dos Macacos, em Morretes. Segundo os Bombeiros, 34 pessoas estavam na região quando a cabeça d´água se formou. Grande parte conseguiu sair por conta, mas cinco pessoas tiveram dificuldades de deixar o local. Um um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a ser acionado.

A segunda ocorrência foi no último fim de semana no rio São João, também em Morretes. Um homem procurou os guarda-vidas do Posto Curva do Félix, informando que esposa e filha não conseguiram transpor o rio São João, devido a uma cabeça d’água. A família estava em passeio visitando a cachoeira Tombo d’água quando a água desceu e assustou a família. Com a orientação dos bombeiros, mãe e filha seguiram por uma trilha e estão bem.

O que chamamos de cabeça d’água é uma grande quantidade de água que surge repentinamente avançando por um rio ou descendo sobre uma cachoeira. O grande volume de água surge de forma muito rápida e faz o nível do rio subir muito e de forma súbita. Na cachoeira, o volume de água aumenta rapidamente tornando-se extremamente perigoso, pois a força da água causa um grande arrastão, deslocando pedras, vegetação e o outros objetos.

A cabeça d´água pode ocorrer quando uma chuva muito forte cai sobre a cabeceira de um rio. É um fenômeno extremamente traiçoeiro, pois a água pode aumentar em um lugar mesmo sem estar chovendo na mesma hora.

O que é tromba d’água?

Muitos confundem os fenômenos, mas a tromba d’água é uma nuvem funil que se forma sobre um corpo d’água que se prolonga da base da nuvem até tocar a superfície da água. A tromba d´água pode se formar sobre um rio, mar, um lago ou no oceano. O formato é muito parecido com o de um tornado.

Como se proteger dos fenômenos

De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros, Debora Kolossoskei, a principal dica é acompanhar a previsão do tempo antes de seguir para um passeio em que uma cachoeira vai ser visitada. “A principal orientação é ficar de olho nas condições meteorológicas do local. Enquanto estiver no passeio, verifique o nível do rio, sem tem muitos galhos e folhas na água. Evite dias fechados ou chuvosos, e caso o tempo piore, termine a atividade antes, pois tem a chance de ser levado pela água enquanto estiver se banhando”, disse Kolossoskei.

