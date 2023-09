Um acidente envolvendo dois carros, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quinta-feira (7), quebrou a calmaria do feriado da Independência do Brasil no bairro. A colisão aconteceu na Rua Itajubá, no cruzamento com a Rua Pará, no Jardim Monza, por volta das 17h30. O impacto da batida causou um barulho forte, que assustou os vizinhos e provocou correria até o local.

Após a colisão, marcas da frenagem ficaram gravadas na rua. Um dos carros, um ford fusion ficou bastante danificado e parou em um poste. Já o fiat mobi teve a frente avariada. Os motoristas dos dois veículos não se feriram e recusaram encaminhamento para o hospital, após o atendimento pelos bombeiros.

Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

De acordo com o soldado Ilídio, do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma tarde e em um lugar calmo. “Segundo a condutora do veículo, do automóvel preto, ela estava subindo e o rapaz do Mobi estava descendo. Ele teria dado seta do nada para entrar e ela já estava em cima. Mas, graças a Deus ela estava com cinto. O airbag machucou um pouco os lábios dela, mas ela está consciente, orientada e tranquila, recusou ir para o hospital. São mais os danos materiais. O mais importante para nós, que são as duas vítimas, estão tranquilas”, relatou.

Cinto de segurança

Ainda segundo o soldado que atendeu a ocorrência, o uso do cinto de segurança faz a diferença e salva vidas em acidentes como este. “Se não estivessem de cinto, poderiam ter uma lesão com maior gravidade ou se tivesse alguma criança ou passageiro atrás, sem cinto, poderia resultar em algo grave também. Mas a princípio, as duas vítimas estavam com cinto e estão bem”.

