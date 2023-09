O frio de Curitiba não espantou a presença do público no desfile de 7 de setembro que aconteceu na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico da capital paranaense. Entre estudantes de escolas estaduais e municipais, associações e representantes das Forças Armadas e de segurança, cerca de 5 mil de pessoas marcharam no desfile, que também contou com a apresentação de carros históricos, veículos e equipamentos militares e das forças policiais.

As atividades iniciaram às 8 horas com a tradicional revista das tropas, feita primeiramente pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de Brigada Ricardo Santos Taranto, e depois pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

De acordo com o comandante, as comemorações da Independência do país são um momento oportuno para aproximar as forças de segurança do restante da sociedade brasileira.

A partir das 9 horas, o desfile começou pelos alunos das escolas civis e cívico-militares, seguidos pelas demais associações e agremiações participantes, como os escoteiros.

Na sequência houve a apresentação militar, com desfile do Exército, Marinha e da Aeronáutica, além das unidades da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal e Guarda Municipal. Alunos do Colégio da Polícia Militar do Paraná e da Academia Policial Militar do Guatupê também participaram.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, que representou o Governo do Paraná, as comemorações em alusão à Independência do Brasil, ocorrida há 201 anos, são uma forma de reafirmar o espírito cívico.

“É um momento de alegria no nosso país. Tivemos uma adesão muito grande das escolas e das famílias, com ônibus da Região Metropolitana vindo para cá, o que fez com que a festa ficasse muito bonita e à altura do que o 7 de setembro representa”, afirmou.

A cerimônia foi encerrada pelo secretário da Segurança Pública, que apagou o Fogo Simbólico disposto ao lado do palco das autoridades. A pira foi acesa no dia 4 de setembro, em um evento no Palácio Iguaçu, marcando o início da Semana da Pátria.

