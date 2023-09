Um levantamento feito pelo instituto IRG Pesquisa mostra que os eleitores paranaenses aprovam o governo de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) no Paraná e discordam da condução de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Governo Federal. A pesquisa, divulgada na quarta-feira (6), foi feita entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos percentuais e o grau de confiança, que é a probabilidade de que os dados representem a realidade do Paraná, é de 95%.

Segundo o levantamento, 64,7% dos eleitores entrevistados consideram o governo de Ratinho Junior ótimo ou bom. Outros 24,8% dos pesquisados avaliam a atual gestão do Estado do Paraná como regular. Para 9,7% dos eleitores ouvidos pela IRG Pesquisa, o governador do Paraná vem fazendo uma gestão ruim ou péssima. Menos de 1% dos entrevistados não soube avaliar ou não respondeu à pergunta.

Quando perguntados se aprovam ou desaprovam o governo de Ratinho Junior, três a cada quatro eleitores paranaenses ouvidos na pesquisa responderam positivamente à questão – 75,6% de aprovação, contra 21,4% de desaprovação. 0s 3% restantes não souberam ou não opinaram.

Em relação ao governo Lula, 46% dos entrevistados consideram a gestão como ruim ou péssima. Para 18,9% dos eleitores ouvidos no Paraná, o petista tem sido regular. Já para 33,5% do público pesquisado o Governo Federal está sendo gerido de uma maneira boa ou ótima. Outros 1,7% dos entrevistados não responderam ou não souberam avaliar.

Em relação à aprovação ou desaprovação do governo Lula, 54% dos eleitores paranaenses ouvidos pela IRG Pesquisa discordam da forma como o petista governa o Brasil. Para 42,7%, a gestão lulista merece aprovação – 3,3% dos entrevistados não souberam avaliar ou não responderam.

O levantamento da IRG Pesquisa ouviu 1.517 eleitores em entrevistas pessoais e telefônicas, realizadas em 176 municípios do Paraná.



