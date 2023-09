O novo edital do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, publicado nesta quarta-feira (06), prevê um novo viaduto em Curitiba, bem na divida com Pinhais. O edital prevê com obras para aumento de velocidade e operação do Inter 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo a prefeitura de Curitiba, as intervenções correspondem ao Lote 4 do programa, com 3,1 mil metros de requalificação viária no bairro Tarumã, incluindo uma obra de arte. Ali será implantado um viaduto entre Av. Victor Ferreira do Amaral e Rodovia João Leopoldo Jacomel, na divisa entre Curitiba e Pinhais, Além disso, o edital prevê uma rotatória com duas pontes.

Quem passa diariamente pelo trecho sabe que é preciso paciência. Há um semáforo no local, mas é muito demorado. O sinaleiro comanda o trânsito para motoristas que trafegam Av. Victor Ferreira do Amaral, Rodovia João Leopoldo Jacomel, além da Rua Brasílio de Lara, que vem do Bairro Alto e a Rua Paulo Kissuia, vindo de Pinhais.

Quais obras estão previstas no edital?

As obras incluem ainda microdrenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo e implantação (quando for o caso) de pistas de tráfego viário, com faixas exclusivas e/ou preferenciais para o transporte coletivo. São R$ 70 milhões previstos no orçamento. Depois de contratada, a vencedora da licitação terá prazo de 540 dias para entrega.

Empresas ou consórcios deverão apresentar as propostas até o dia 17 de outubro de 2023, no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas, na Rua Emílio de Menezes, 450, no bairro São Francisco, em Curitiba. Os envelopes com proposta de valor e documentação serão recebidos até às 9 horas. A abertura está marcada para às 9h30 do mesmo dia, em sessão pública no mesmo local. As informações do edital estão disponíveis para download na página Portal da Transparência de Curitiba.

Inter 2 e requalificação

O Projeto Inter 2 vai requalificar mais de 38 km de percurso do Inter 2 e do Interbairros II, com impacto em 28 bairros da capital. As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e têm financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São US$ 106,7 milhões em recursos para obras de requalificação do itinerário de linhas de alto carregamento de passageiros da cidade, com atendimento de 181 mil usuários/dia.

