Feriadão de Sete de Setembro: veja o que abre e fecha em Curitiba

Os feriados da Independência (07) e da padroeira de Curitiba Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (08) vão alterar o funcionamento de serviços da prefeitura e do governo do Estado nesta semana.

Por esse motivo, a Tribuna do Paraná reuniu os horários e dias de funcionamento dos principais atrativos e serviços por Curitiba e região. Confira a seguir:

Supermercados

Os supermercados de Curitiba e região metropolitana vão funcionar com ponto facultativo na quinta (07) e sexta-feira (08).

Desfile

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro da Capital terá início às 9h, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. A solenidade será promovida pela 5ª Divisão de Exército Brasileiro e pelo Governo do Paraná. O desfile de comemoração da Independência do Brasil contará com a participação de quase 4 mil pessoas – entre civis e militares –, a pé e em viaturas, como os blindados Guarani e Leopard.

O público poderá ver bandeiras e uniformes históricos, acompanhar a trajetória de ex-integrantes do Batalhão Suez (primeira Operação de Paz com participação do Brasil) e das Forças de Paz, além de viaturas como o Jeep Willys e Dodge Comand, ambos de 1945. As tropas das forças estaduais também vão desfilar.

Às 8h será realizada a 1ª Revista da Tropa pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de Brigada Ricardo Santos Taranto. Em seguida, será realizada uma 2ª Revista da Tropa, pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

Às 9h, terá início o desfile de escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações. Às 10h, desfilam escolas militares e grupamentos – a pé e motorizados –, com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como Defesa Civil e Setran.

O desfile será encerrado com um grupamento de cavalos composto por integrantes do Clube do Cavalo do Paraná, da Polícia Militar e do Colégio Militar de Curitiba.

Funcionamento de serviços da Prefeitura de Curitiba

URBS

TRANSPORTE

Linhas de ônibus

Quinta-feira (7/9) – horário do domingo

Sexta-feira (8/9) – horário de domingo (com exceções)

Sábado (9/9) – horário de sábado (com cortes)

Domingo (10/9) –horário de domingo

SERVIÇOS

Mercado Municipal Capão Raso

Quinta-feira (7/9) – Aberto – 10h às 19h

Sexta-feira (8/9) – Aberto – 10h às 19h

Sábado (9/9) – Aberto –9h às 21h

Domingo (10/9) – Fechado

Rua da Cidadania Matriz

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Fechado

Sábado (9/9) – Aberto – 9h às 18h

Domingo (10/9) – Fechado

Estacionamento Rui Barbosa

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Fechado

Sábado (9/9) – Aberto – 7h às 19h

Domingo (10/9) – Fechado

Rua 24 Horas

Aberta todos os dias, das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Quinta-feira (7/9) – Aberto – 7h às 19h

Sexta-feira (8/9) – Aberto – 7h às 19h

Sábado (9/9) – Aberto – 9h às 19h

Domingo (10/9) – Aberto – 9h às 19h

Arcadas do São Francisco

Quinta-feira (7/9) – Aberto – 11h às 20h

Sexta-feira (8/9) – Aberto – 11h às 20h

Sábado (9/9) – Aberto – 9h às 21h

Domingo (10/9) – Aberto – 9h às 21h

LOJAS #CURITIBASUALINDA

Mercado Municipal

Quinta-feira (7/9) – Aberto – 9h às 13h

Sexta-feira (8/9) – Aberto – 9h às 18h

Sábado (9/9) – Aberto – 9h às 18h

Domingo (10/9) – Aberto – 9h às 13h

Torre Panorâmica

Aberta todos os dias – 10h às 18h

Memorial Paranista

Aberta todos os dias – 10h às 18h

Jardim Botânico

Aberta todos os dias – 9h às 18h

Palacete Wolf

Aberta no domingo (10/9) – das 9h às 14h

Shopping Estação

De quinta (7/9) a sábado (9/9) – 10h às 18h.

Domingo (10/9) – 12h às 19h

EDUCAÇÃO

Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na quinta (7/9) e sexta-feira (8/9). O atendimento volta ao normal na segunda (11/9).

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quinta (7/9) e sexta-feira (8/9).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

• UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps

Na quinta-feira (7/9) e sexta-feira (8/9), funcionam apenas os Caps 3, que mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Mercado Regional Cajuru

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Armazéns da Família

Fechados todos os dias

Feiras Livres Diurnas

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Feiras Orgânicas

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Programa Nossa Feira

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

SACOLÕES DA FAMÍLIA

Sacolão da Família Pinheirinho

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Vila Sandra

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Santa Efigênia

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Rui Barbosa

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Fazendinha

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Santa Cândida

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Santa Felicidade

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Carmo

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Boqueirão

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Sacolão da Família Boa Vista

Quinta-feira (7/9) – Fechado

Sexta-feira (8/9) – Ponto facultativo

Sábado (9/9) – Ponto facultativo

Domingo (10/9) – Ponto facultativo

Restaurantes Populares

Fechados todos os dias

*O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

Funcionamento de órgãos da rede estadual

HEMEPAR – Todas as unidades do Hemepar estarão fechadas na quinta-feira (7). Na sexta-feira (8), a unidade de Curitiba permanecerá fechada, enquanto as demais salas de coleta estarão abertas. No sábado (9), as unidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu funcionarão normalmente.

FARMÁCIAS DO GOVERNO – As Farmácias Paraná estarão fechadas na quinta e na sexta-feira.

COMPAGAS – Não haverá atendimento presencial nos dias 7 e 8 de setembro. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383. Informações e solicitações podem ser feitas pelo telefone 3004-3400 e ou pela plataforma Compagas Virtual.

FOMENTO PARANÁ – Com base nas orientações do Banco Central e no calendário de feriados bancários da Febraban, não haverá expediente na Fomento Paraná na quinta e na sexta.

JUNTA COMERCIAL – Não terá expediente na quinta e na sexta-feira.

RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas nos dias 7 e 8. Na sexta, haverá atendimento por telefone, das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

DETRAN – Não haverá atendimento na quinta e sexta. No entanto, os serviços online funcionam normalmente (AQUI).

PROCON – Não terá atendimento presencial na quinta e na sexta-feira. Os canais virtuais de atendimento funcionam normalmente (AQUI).

COHAPAR – Todas as sedes da Cohapar, em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória estarão fechadas na quinta e na sexta-feira.

CEIM – O Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas estará fechado para atendimento ao público nos dias 7 e 8.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador e postos avançados oferecem atendimento até as 17h de quarta-feira (06), véspera do feriado. Os postos ficam fechados na quinta e na sexta-feira e retomam as atividades na segunda-feira (11), às 8h.

CEASAS – A Ceasa de Maringá abrirá na quinta-feira (7). As outras quatro unidades no Estado, em Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a administração central, estarão fechadas nessa data. Todos os mercados atacadistas voltam a atender normalmente na sexta-feira (8), com exceção da administração central. CONFIRA.

HOSPITAL VETERINÁRIO DA UEL – O atendimento será mantido com o plantão 24 horas durante o feriado. Serão recebidos casos de urgência e emergência, como atropelamentos, partos, intoxicações ou similares.

PARQUES ESTADUAIS – Os parques estaduais Mata dos Godoy e de Ibiporã estarão fechados de quinta (7) a domingo (10).

Os seguintes parques estarão aberto nos quatro dias, das 8h às 17h: Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de Campinhos, Parque Estadual de São Camilo; Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual do Vale do Codó, Parque Estadual Mata São Francisco, Estação Ecológica do Caiuá e Parque Estadual de Ibicatu.

Funcionam em horários diferenciados os seguintes parques: Parque Estadual Ilha do Mel, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual João Paulo II e Parque Estadual Serra da Baitaca. Os horários podem ser consultados AQUI.

BIBLIOTECA PÚBLICA – A Biblioteca Pública do Paraná fecha nos dias 7 e 8 de setembro e retoma as atividades na segunda-feira (11).

ESPAÇOS CULTURAIS – Os museus do Estado em Curitiba estarão de portas abertas com dezenas de exposições. As instituições funcionam normalmente de quinta (7) a domingo (10) e fecham na segunda, dia tradicional de manutenção. Veja a programação completa AQUI.

SANEPAR – A Sanepar irá abrir as Centrais de Relacionamento em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná na sexta-feira (8) para facilitar o atendimento de clientes de outras regiões do estado que irão para o Litoral aproveitar o feriado prolongado. Nas outras regiões do estado, as Centrais estarão fechadas.

Os horários de atendimento na sexta e os endereços são:

Guaratuba – Av. Sete de Setembro, 19, das 9h às 15h

Matinhos – Rua da Fonte, 264 – Centro (ao lado da Caixa Econômica), das 9h às 15h

Pontal do Paraná – Rodovia PR 412, 6330 – Ipanema (ao lado do Ipamat), das 9h às 15h

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham dia 7 de setembro. No dia 8 de setembro, o funcionamento é normal em todas as cidades, exceto nas que possuem feriado municipal. Os endereços e horários de atendimentos podem ser conferidos AQUI.

