Jovem da RMC morre após complicações de procedimento e gera comoção

A adolescente Maythe Rudek Garcia de 17 anos morreu nesta última terça-feira (05) após passar por um procedimento cirúrgico. A vítima morava em Contenda, na região metropolitana de Curitiba (RMC), e era filha da candidata a prefeita do município no pleito de 2020, Maria da Graça Sicuro Rudek Garcia, e de Marcos Garcia.

A jovem passava por cirurgia numa clínica quando sofreu uma embolia pulmonar. Após complicações, ela foi levada em estado grave para o Hospital Vita, no bairro Batel, em Curitiba. O hospital não informou qual era clínica em que a adolescente realizava o procedimento.

LEIA TAMBÉM:

>> Terreno do “horror” em bairro de Curitiba traz medo a moradores: lixo, drogas e ameaças

>> Bombeiros usam escada Magirus para acessar museu de Curitiba que sofreu danos com temporal; Vídeo!

De acordo com informações repassadas pelo Vita, Maythe chegou ao local entubada. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Não se sabe qual foi o tipo de cirurgia que a jovem estava realizando.

O sepultamento de Maythe acontecerá às 17 horas desta quarta-feira (06), no Cemitério da Serrinha, em Contenda.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentam a morte da adolescente e prestam homenagens.

A Prefeitura de Contenda publicou uma nota sobre a fatalidade. “Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, os console e lhes dê serenidade para atravessar este momento”, diz comunicado.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!