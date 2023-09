Nesta sexta-feira (8), feriado da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ruas do Centro da capital terão alterações no trânsito para a tradicional procissão que celebra a data. Além de bloqueios em faixas das vias, 14 linhas de ônibus terão desvios de itinerário entre às 15h e 18h.

A procissão terá saída da Praça Tiradentes, em frente à Catedral, por volta das 16h. De lá os fiéis seguirão pelas ruas Barão do Serro Azul e João Moreira Garcez até a Praça Generoso Marques. Depois, iniciam o retorno até a Catedral, na Praça Tiradentes, com a coroação de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

Todo o trajeto vai ser compartilhado entre os fiéis e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Para garantir a segurança do público, agentes de Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar o trânsito na região.

Durante todo o dia, a Catedral Basílica Menor, na Praça Tiradentes, terá várias festividades, com início às 8h e missa de encerramento às 17h30.

Em Curitiba, 14 linhas de ônibus terão desvios de itinerário entre 15h e 18h, por conta da procissão. São elas:

150-C.Musica/V.Alegre; 168-Raposo Tavares; 175 – Bom Retiro/PUC; 205-Barreirinha; 207-Cabral/Osório; 266-Estribo Ahú; 272-Paineiras; 274-Sta Gema; 275- F.Noronha/Laranjeiras; 304-Pinhais/C.Comprido; 464- A.Munhoz/Jd Botânico; 965-S.Bernardo; 967-Julio Graf e 979-Turismo.

As alterações podem ser conferidas aqui.

