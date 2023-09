Os feriados da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7), e do Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, comemorado na sexta-feira (8), terão programações especiais para os moradores e turistas que estiverem na capital.

Celebrando a Independência, nesta quinta ocorre o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

O desfile conta com a participação de tropas do Exército, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, de instituições governamentais não militares e de escolas civis, militares e cívico-militares. O público do evento também pode ver bandeiras e uniformes históricos e os ex-integrantes do Batalhão Suez e das Forças de Paz.

O desfile é promovido pela 5ª Divisão de Exército Brasileiro, junto ao Governo do Paraná.

Feriado da padroeira de Curitiba

Na sexta-feira (8), a programação celebra o Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira de Curitiba. Para homenagear a santa, a Catedral Basílica Menor, na Praça Tiradentes, terá várias festividades a partir das 8 horas. A missa de encerramento será às 17h30.

Um dos momentos mais aguardados será às 10 horas, quando ocorre a missa solene e a coroação de Nossa Senhora.

Além disso, durante todo o dia, haverá venda do bolo de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e também de uma rifa em prol da reforma e manutenção dos sinos da catedral.

Programação da Independência do Brasil em Curitiba – Quinta-feira (7)

8h – Revistas da Tropa por comandantes da 5ª Divisão de Exército, dos generais Ricardo Santos Taranto e José Ricardo Vendramin Nunes.

9h – Desfile de escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações.

10h – Desfile de escolas militares e grupamentos, com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como Defesa Civil e Setran.

Encerramento: grupamento de cavalos composto por integrantes do Clube do Cavalo do Paraná, da Polícia Militar e do Colégio Militar de Curitiba

Programação do dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais em Curitiba – Sexta-feira (8)

8h – Missa de abertura

10h – Missa solene e coroação de Nossa Senhora

12h – Repicar de sinos

15h – Recitação do terço e benção com o santíssimo sacramento

16h – Procissão de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

17h30 – Missa de encerramento (transmissão TV Evangelizar)

