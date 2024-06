Calçada em frente a escola vira ‘palco’ para imprudências de trânsito em Curitiba

Pais e alunos do Colégio Bagozzi, localizado na Avenida República Argentina, no bairro Portão, em Curitiba estão sofrendo diariamente na entrada e na saída do colégio. Motoristas da região estão aproveitando que a rua e a calçada estão no mesmo nível para estacionar bem em cima da área de pedestres. O problema acaba sobrando também para os vizinhos.

Na hora do movimento, muitos motoristas desrespeitam a sinalização da calçada, do piso tátil para deficientes visuais e até da travessia elevada para pedestres. Recentemente, uma obra da prefeitura deixou a calçada e a rua no mesmo nível e motoristas se aproveitam para cometer irregularidades. A Tribuna do Paraná flagrou essa situação na tarde desta terça-feira (18).

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Esse comportamento além de incomodar, coloca em risco quem passa por ali, a Anna Verdelli é do entorno da Praça Padre João Bagozzi e nos contou que a sensação que se tem é que “a praça virou um estacionamento irregular”.

A Prefeitura de Curitiba chegou a ser acionada para dar uma solução, mas apenas foram instaladas placas de sinalização. O flagra da equipe de reportagem da Tribuna do Paraná mostrou que muita gente não tem respeitado as regras de trânsito na região.

O que a prefeitura diz?

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Prefeitura, que enviou uma nota dizendo que a Escola Pública ABC Trânsito realizou uma ação educativa na escola para orientar a comunidade sobre segurança viária. A Setran também implementou na João Bettega uma área regular de embarque e desembarque. Uma nova ação educativa será realizada na escola.

A reportagem procurou também a escola Bagozzi, mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno.

