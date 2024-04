Curitiba vem registrando em 2024 um número incomum de casos de hepatite A, o que levou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a emitir um alerta aos serviços de saúde para os sinais e sintomas da doença e a atenção aos cuidados necessários. De janeiro a 18 de abril deste ano, dados preliminares, foram confirmados na cidade 100 casos de hepatite A, sendo que a média histórica era de dez casos por ano.

LEIA MAIS – Mega Sena 2714 milionária premia aposta simples de Curitiba; Resultado!

“A hepatite A geralmente é uma doença de caráter benigno, mais comum em crianças. No entanto, os casos confirmados neste ano têm acometido adultos jovens e com gravidade, o que demanda maior atenção das equipes de saúde”, explica a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Dos 100 casos confirmados, 62% necessitaram internamento e 6% precisaram de cuidados intensivos, ou seja, internação em UTI. Foram registrados três óbitos por Hepatite A aguda nesse período: uma mulher de 29 anos, e dois homens, de 40 e 60 anos.

VIU ESSA? O parmegiana mais querido de Curitiba nasceu no berço da boemia do Paraná

Um homem de 46 anos precisou ser submetido a transplante hepático em decorrência da doença e se recupera em casa.

A maioria dos casos confirmados, 81%, acomete homens jovens, entre 20 e 39 anos.

Hepatite A: transmissão

Também conhecida como hepatite infecciosa, a hepatite A geralmente é uma doença de caráter benigno. Mais comum em crianças pequenas, a transmissão está relacionada às condições de saneamento, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. Nos adultos, além da transmissão pela água e alimentos, também pode ocorrer pela relação sexual desprotegida, principalmente quando há a prática de sexo oral/anal.

“O vírus da hepatite A está presente nas fezes dos indivíduos e pode permanecer vivo no meio ambiente por período prolongado, o que facilita a transmissão”, relata o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, reforçando a necessidade dos cuidados para prevenir o contágio.

Segundo ele, mesmo depois de não apresentar sintomas e ter a resolução clínica da doença, as pessoas que foram contaminadas mantêm a eliminação viral por até cinco meses. Em média, o período de incubação do vírus após a contaminação é de 30 dias, sendo que pode acontecer entre 15 e 45 dias.

Casos crescem em Curitiba

A série histórica de vigilância das hepatites virais da Secretaria Municipal da Saúde registrou, entre 2012 e 2022, 111 casos de hepatite A em Curitiba. Geralmente, são menos de dez casos por ano, mas em alguns períodos as confirmações cresceram.

Em 2012, foram confirmados cinco casos da doença na cidade; três em 2013; cinco em 2014; cinco casos também em 2020, 2021 e 2022. O maior número registrado em Curitiba havia sido em 2018, com 21 confirmações.

Já nos primeiros meses de 2024, dados preliminares, foram confirmados 100 casos de hepatite A em Curitiba, que estão sob investigação do centro de epidemiologia da SMS.

“Com as notificações fora do padrão registrado nos anos anteriores, estamos analisando os dados para identificar a fonte das contaminações a fim de intervir na situação”, disse Oliveira.

Sintomas da Hepatite A

Os sintomas da hepatite A muitas vezes podem ser confundidos com os de outras doenças. Os principais são fadiga, mal-estar, febre e dores musculares.

Com a evolução do quadro, podem surgir sintomas gastrointestinais como enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia. A pessoa contaminada também pode apresentar urina escura (cor de coca-cola) e a pele e os olhos amarelados (icterícia).

Vacina contra a doença

Desde 2014, a vacina de hepatite A está disponível no calendário básico de vacinação do SUS para crianças menores de 5 anos. Todas as unidades de saúde da capital paranaense oferecem a imunização contra a doença.

No Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) a vacina de hepatite A está disponível para os seguintes grupos:

Hepatopatia crônica de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C e B.

Pessoas vivendo com HIV/aids.

Imunodepressão terapêutica ou por doenças imunodepressoras.

Coagulopatias, doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, hemoglobinopatias.

Candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes.

Transplantados de órgão sólido (TOS).

Transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).

Asplenia anatômica ou funcional de doenças relacionadas.

Como prevenir a contaminação pela Hepatite A

Lavar as mãos (incluindo após o uso do sanitário, trocar fraldas e antes do preparo de alimentos);

Lavar com água tratada, clorada ou fervida, os alimentos que são consumidos crus, deixando-os de molho por 30 minutos;

Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos do mar e peixes;

Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras;

Usar instalações sanitárias;

No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tais como a desinfecção de objetos, bancadas e chão utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária.

Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo de onde haja esgoto;

Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios;

Usar preservativos e higienização das mãos, genitália, períneo e região anal antes e após as relações sexuais.

Atendimento em Curitiba

Ao apresentar sintomas de hepatite A, o curitibano deve procurar atendimento nas Unidades de Saúde, UPAs ou pela Central Saúde Já. Se os sintomas forem leves, o atendimento pode ser feito pela Central Saúde Já – 3350-9000. Depois da classificação de risco, feita por profissional de enfermagem, a pessoa poderá ser direcionada para consulta médica por telefone ou vídeo, receber as orientações para o seu caso ou ainda ser encaminhado para atendimento presencial, se necessário.

A Central Saúde Já Curitiba funciona todos os dias. De segunda à sexta, das 7h às 22h, inclusive feriados. Nos fins de semana, das 8h às 20h.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba