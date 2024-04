Um apostador de Curitiba viveu momentos de pura emoção durante o sorteio da Mega Sena 2714 milionária, na noite desta quinta-feira (18). O prêmio estava acumulado em R$ 72 milhões, mas uma aposta de Curitiba acertou cinco dos seis números, garantindo uma fatia do prêmio com a quina. Como ninguém cravou a sena, o valor para sábado (20) acumulou para R$ 100 milhões!

Resultado Mega Sena 2714: 16, 17, 42, 45, 52 e 57

+Loterias! Cinco apostas de Curitiba ganham dinheiro com a Lotofácil 3082; Resultado!

A aposta de Curitiba foi realizada por meio de canal eletrônico. Aposta simples, com seis números, faturou a quina, o que rendeu um prêmio de R$ 49,5 mil. Veja abaixo o detalhamento da aposta!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$49.552,51

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba