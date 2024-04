Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (19)

AUGUSTINHO GILBERTO BOLINA, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: DEUSDEDE BOLINA e MARIA DOS SANTOS BOLINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 19 de abril de 2024.

CARMEN JOSEFINA ANEZ RICO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALENTIN ANEZ COVA e MARIA DE LA LUZ RICO DE ANEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 13:30h.

CAROLINA CHUIRKI PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA. Filiação: JOAO CHUIRKI e CATARINA CHUIRKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de abril de 2024.

CEDENI DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DE SOUZA. Filiação: ANTONIO JOAO DE SOUZA e ALEXANDRINA GUIMARAES OURIDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 19 de abril de 2024.

CIRENE CONCEICAO GASPAR BERGER, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS BERGER. Filiação: ANTENOR GASPAR TEIXEIRA e IGINA LUCKS GASPAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 13:30h.

CLEIDE CAMILO MARIANO, 68 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: EDUARDO ALBERTO DE OLIVEIRA MARIANO. Filiação: ELI CAMILO e CLARICE ROSIN CAMILO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:00h.

EVA ZACARCHUKA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ZACARCHUKA. Filiação: ANTONIO RAKSA e CATARINA RAKSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:00h.

GERALDA ALVES XAVIER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES XAVIER PINTO. Filiação: GABRIEL XAVIER PEREIRA e EVA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 11:30h.

GUILHERME DA SILVA PONCIANO, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO BATISTA PONCIANO e VALDIVA PEREIRA DA SILVA PONCIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:30h.

HOLANDA SIDRE BINHARA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON BINHARA. Filiação: JOSE SIDRE e FRANCELINA DOMINGUES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:30h.

JESIANE MEDEIROS PEREIRA CORREA, 32 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: CRISTIANO DA SILVA CORREA. Filiação: JOSUE FRANCELINO PEREIRA e CLEONICE GUEDES MEDEIROS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de abril de 2024 às 13:00h.

JESSICA PRESTES DE SOUZA, 29 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: GREGORY ALAN NOGOCEKE. Filiação: GIOVANI PRESTES DE SOUZA e MARIVANI DE SLIMA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 09:30h.

JOAO MARCELINO, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LINDALVA DA SILVA MARCELINO. Filiação: MESSIAS MARCELINO e MARIA CARMELINA. Sepultamento: BOQUEIRAO ARAUCARIA, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 11:30h.

JOSE LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ALAMIRO PEREIRA DOS SANTOS e HAYDEE GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSEFA BONKI, 87 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO BONKI e BRANDINA DRANKA BONKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de abril de 2024.

KARINE LUIZA BERGAMO DE CAMARGO, 40 ano(s). Profissão: FONOAUDIÓLOGO(A). Filiação: LUIZ APARECIDO DE CAMARGO e MARA ROSELY BERGAMO DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 17:00h.

KELLY CRISTINA SANTOS NASCIMENTO, 40 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: ANDERSON VITORINO DOS SANTOS. Filiação: DOMICIO TEIXEIRA DO NASCIEMNTO e NOEMI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 20:00h.

LEONARDO HONORATO ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LIDIA DAVEBIDA ARAUJO. Filiação: OTAVIO HONORATO ARAUJO e MARIA DOS PRAZER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:00h.

LEONIL LEITE RODRIGUES, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JENI DE OLIVEIRA. Filiação: CORNELIO LEITE RODRIGUES e IZABEL RAMALHO RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:30h.

LUDIMAR DE PIERI NANDI, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: KATIA REGINA PICKLER NANDI. Filiação: BENEVENUTO NANDI e ROSA DE PIERI NANDI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de abril de 2024.

LUIZ FERNANDO DE MELO, 79 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: PEDRO IGNACIO CARNEIRO DE MELO e JOSEFA VEDAM DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 13:30h.

MARCIA TEREZINHA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: VALDIVE MAURICIO DA SILVA. Filiação: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS e MARTHA MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 15:30h.

MARCIO FERNANDO WOJCIK, 43 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: KATIANE LEVANDOWSKI. Filiação: MARIO SILVESTRE WOJCIK e LUCIA VACHAKI WOJCIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 17:00h.

MARCIO GEOVANE DO NASCIMENTO, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IZAEL LIMA DO NASCIMENTO e MADALENA PEREIRA DE ARAUJO LIMA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 09:00h.

MARIA ANEZIA DA MAIA COSTA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM GRACILIANO DA MAIA e EDUVIRGES KROLL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA DE LOURDES DA ROSA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AMAZINO DA ROSA. Filiação: JOAO JOSE DA SILVEIRA e DAVELINA LEAL DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES VIEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LINDOLFO VIEIRA e JOVINA AFONSO VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 13:00h.

MARIA JACI PADILHA DE SOUSA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA. Filiação: JUVENAL JOSE PADILHA e IZAURA LUCIA DOS PASSOS. Sepultamento: LAGES, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 17:00h.

MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: PEDRO CAETANO DE CARVALHO. Filiação: INACIDIO DE OLIVEIRA e VALDOMIRA RODRIGUES DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:30h.

NUCELINO DE SOUZA MEIRA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MARILDA DENCK. Filiação: e MARIA DE SOUZA MEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 09:00h.

ODETE AUGUSTA DA SILVA DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BELARMINIO PEREIRA DA SILVA e PAGALINA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:00h.

OSCAR ALVES CORDEIRO, 78 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: RAQUEL MEDEIROS CORDEIRO. Filiação: MIGUEL ALVES CORDEIRO e DOLORES ZANDONA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 13:00h.

PAULO FERREIRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NADIR APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: BENTO FERREIRA DOS SANTOS e YOLANDA POSSAN. Sepultamento: CAPELA PARQUE ALAMANDRAS, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 17:00h.

ROGER ZANCHETA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CHRISTIANE VARGAS ZANCHETA. Filiação: ANISIO ZANCHETA e MARIA DA GRACA AMARAL ZANCHETA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 19 de abril de 2024.

SELMIR JOSE DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEVERINO JOSE DA SILVA e CLEONICE MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 15:00h.

SERGIO ROBERTO APARECIDO CARIOLI COLOMBO, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LUCIANE DIEDRICHS. Filiação: JOAO COLOMBO e MARIA ANTONIETA CARIOLI COLOMBO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 18:00h.

TELMA APARECIDA CASTILHO, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: DORVALINO MOREIRA DE CASTILHO e DIRCE APARECIDA DA CRUZ CASTILHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA DE FATIMA VALENGA LEMOS, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO OSCAR LEMOS. Filiação: PAULO VALENGA e MARIA BENEDITA VALENGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 19 de abril de 2024.

TEREZINHA DE JESUS PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MARIO TORRES PEREIRA. Filiação: NICOLAU PEREIRA DOS SANTOS e ADELINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 12:00h.

THEREZINHA DEILING HORT, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ERICO HORT. Filiação: NICOLAU DEILING e ALVINA DEILING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 15:00h.

VILMAR BEIRA MAR SCHERRUTH, 65 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: ELIANE DO ROCIO LOPES SCHERRUTH. Filiação: WALDEMAR SCHERRUTH e LAURA BENTO SHERRUTH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 20 de abril de 2024 às 09:00h.

WALDEMAR SALLES PINTOS, 89 ano(s). Profissão: ORIENTADOR(A). Cônjuge: TELMA FELIX DE MOURA. Filiação: JOSE SALLES PINTOS e EQUEMINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 17:00h.

