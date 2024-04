A Shein, varejista global de moda, beleza e lifestyle, inaugurou sua primeira loja pop-up na região Sul do país. Entre os dias 12 e 15 de abril, no Shopping Estação de Curitiba, a empresa ofereceu ao público local uma experiência off-line única com a marca. A marca alcançou recorde de vendas na história de lojas temporárias da empresa no Brasil, com 60% do estoque vendido.

Durante os quatro dias, cerca de 8 mil visitantes tiveram acesso a uma curadoria

exclusiva de 13 mil peças que mesclavam as últimas tendências de moda com as

preferências dos consumidores locais. A categoria pet, novidade em pop-ups da Shein, teve todos os produtos vendidos nos primeiros três dias de funcionamento da loja.

A empresa observou um aumento de 37% no faturamento da loja e 50% no número de

visitantes em comparação com a última pop-up da marca, realizada no Rio de Janeiro

(RJ) em 2023. A edição de Curitiba bateu, inclusive, os recordes de vendas da loja

temporária de São Paulo, realizada em 2022, e que detinha os melhores índices de

vendas da marca até então.

Diante de peças das categorias feminina, masculina, infantil e pet, os produtos mais

vendidos foram um reflexo do estilo e preferência do público local. O grande destaque

foram as blusas de tricô femininas, que ganharam o coração das consumidoras

curitibanas.

Planos

Com o crescimento exponencial da marca no Brasil, a Shein vem investindo no país

como mercado estratégico na América Latina e pretende continuar inovando e

expandindo suas ações para proporcionar momentos memoráveis aos seus clientes,

fortalecendo a presença da companhia no Brasil e reafirmando seu papel no mercado

nacional de moda.

