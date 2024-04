Alguns pequenos reparos em casa podem ser resolvidos sem ajuda profissional, desde que você tenha as ferramentas certas

Nem todo problema que aparece em casa precisa de ajuda profissional para ser solucionado. A troca de espelhos de tomadas, pendurar um quadro ou espelho, por exemplo, são serviços que você consegue desempenhar com a ajuda de ferramentas para pequenos reparos.

Continue a leitura e descubra quais materiais você precisa ter em sua caixa de ferramentas para resolver pequenas manutenções em casa, com segurança e economia de tempo e dinheiro.

Materiais elétricos para pequenos reparos

Algumas ferramentas são tradicionais e atendem a diferentes tipos de demandas, ou seja, são peças coringa para sua residência. Confira quais são:

Trena e nível

A trena serve para medir espaços com precisão e, assim, orientar qual o melhor lugar para colocar um móvel ou qual ponto da parede deve ser furado, por exemplo. Já o nível, garante que objetos sejam pendurados na posição ideal. Essas ferramentas podem ser encontradas nas versões tradicionais ou a laser.

Kit de alicates

Há vários modelos de alicates, começando pelo universal, que serve para cortar, entortar pontas, segurar, puxar e prender. Há também o alicate de corte, usado para cortar fios e arames.

Kit de chaves

As chaves de fenda são indispensáveis para lidar com parafusos de móveis e prateleiras. Além delas, há também a chave inglesa, Philips, Torx, Allen e chaves de teste de corrente elétrica.

Martelo

O martelo serve para prender ou retirar pregos. Há opções com cabos ergonômicos que ajudam a desempenhar o serviço com maior conforto.

Pregos, parafusos e buchas

Um bom kit de ferramentas também deve contar com pregos, parafusos e buchas, que você precisará para fixar quadros, estantes, prateleiras e outros itens na parede. Como são materiais baratos, vale a pena investir na variedade de tamanhos e fendas.

Fita isolante e veda-rosca

Fitas isolantes são essenciais para reparos elétricos, evitando choques e curtos-circuitos. As fitas veda-rosca, por sua vez, são úteis para consertos ou instalações de canalização de água ou gás.

Furadeira e parafusadeira

Algumas empresas oferecem furadeiras combinadas com parafusadeiras no mesmo aparelho. Os dois itens ajudam a furar superfícies e montar móveis com menos esforço. Quem tem os dois equipamentos também precisa adquirir brocas de diferentes tamanhos.

Seu kit de ferramentas merece contar com a qualidade Enerbras

Se estiver montando seu primeiro kit de ferramentas ou precisa adquirir novos equipamentos, conheça o catálogo de produtos da Enerbras. Fundada em 1995, a indústria paranaense é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos.

A Enerbras fabrica mais de 2000 itens entre canaletas comerciais e industriais, instrumentos de proteção elétrica, duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos, materiais elétricos diversos, acessórios e ferramentas para pequenos reparos, como:

Abraçadeiras;

Itens de comunicação: anunciador de presença e campainha wireless;

Fitas de autofusão e isolantes;

Guia passa fio;

Instrumentos de medição: alicate amperímetro, chave teste digital e multímetro digital;

Sensores: base para relé, relé fotocontrolador, sensores de presença; Solda: ferro de solda e estanho em fio com fluxo;

Temporizadores: modelos analógicos e digitais;

Tomadas múltiplas (extensões).

Com parque fabril localizado em Campo Largo e mais de 300 colabores, a Enerbras abastece o setor de construção civil em todo o Brasil, além de exportar para 29 países.

Reconhecida por arquitetos, construtoras, lojistas e consumidores, a marca tem soluções sustentáveis que prezam pelo custo-benefício e aplicação facilitada dos produtos. Conheça aqui as ferramentas e utilidades da Enerbras!