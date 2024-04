Ney Leprevost anuncia pré-candidatura em Curitiba; “só Deus pode me impedir”

Ney Leprevost (União Brasil) anunciou nesta quinta-feira (18) sua pré-candidatura à prefeitura de Curitiba. O deputado estadual foi indicado pelas lideranças do partido e recebeu “sinal verde” para escolher seu vice. O comunicado foi feito a Leprevost pelo próprio presidente nacional do partido, Antonio Rueda, após uma reunião em Brasília, onde também estiveram presentes o deputado federal Felipe Francischini, presidente do União Brasil no Paraná e Cristiano Ribas, coordenador da pré-campanha de Leprevost.

“É uma decisão certa. Conto com o apoio sem volta do União Brasil e, principalmente, das centenas de voluntários que irão levar nossas ideias para os 75 bairros da cidade. Curitiba é linda, tem um povo bom e inteligente. Mas a prefeitura precisa recuperar a capacidade de ousar”, destaca Ney Leprevost.

Ney Leprevost já passou pela Câmara Municipal de Curitiba, Assembleia Legislativa do Paraná e Câmara dos Deputados, além de ter realizado trabalhos em secretarias estaduais. Em 2016, o parlamentar concorreu ao cargo de prefeito de Curitiba, chegando ao segundo turno em uma disputa contra o atual prefeito, Rafael Greca. Na ocasião, Ney Leprevost fechou a eleição com 46,75% dos votos.

Em 2020, o deputado ocupava um cargo de secretário de Justiça no primeiro mandato do Governo Ratinho Jr. Naquele ano, Leprevost a não se candidatou para o pleito, abrindo o caminho para Eduardo Pimentel continuar como vice de Greca. “Agora, as circunstâncias são outras. Estou livre e leve pra ser pré-candidato. Só Deus pode me impedir, mas pelos sinais que ele tem mandado, desconfio que até Ele decidiu que chegou a hora de eu ser prefeito de Curitiba”, comenta Ney.

“Administração parou no tempo”

Ney Leprevost afirma que seu grande desafio é fazer com que Curitiba retome seu lugar de destaque no cenário nacional. “A administração municipal parou no tempo. A cidade que era mundialmente reconhecida por sua excelência de gestão e inteligência urbana sofre pela falta de planejamento. Hoje, vivemos com crises em diversas áreas. A saúde vive um período obscuro, sem infraestrutura e profissionais. A educação conta com um assustador déficit de professores. As políticas urbanas relacionadas ao trânsito e segurança, por exemplo, não têm avanços há décadas. A região central está completamente abandonada, sem nenhum tipo de apoio aos comerciantes. Precisamos focar em soluções que realmente melhorem a vida dos curitibanos. A Prefeitura de Curitiba não pode ser só de redes socias, onde tudo é bonito. Existem desafios verdadeiros a serem enfrentados”, destaca o pré-candidato.

Em breve, Ney Leprevost pretende realizar um evento para lançar oficialmente sua pré-candidatura.

