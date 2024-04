Belo e Gracyanne Barbosa teriam terminado a relação de 16 anos. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam separados há 8 meses, mesmo que ainda estejam morando juntos.

Segundo o colunista, o casal estaria preparando os documentos para a separação. Belo estaria de mudança para outra casa, no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. Gracyanne ficaria morando na casa com mais alguns familiares.

O jornalista Leo Dias afirmou que conversou com Gracyanne por telefone, durante o programa Fofocalizando (SBT). A musa fitness teria admitido que traiu o ex-marido com um colega de academia, mas não manteve relações com ele. O ex-casal não teriam tempo a sós e não teria conseguido resolver a crise que se instalou há pouco menos de um ano no casamento.

Frio nas redes indicou separação!

Belo e Gracyanne não compartilham fotos juntos nas redes sociais desde dezembro de 2023. As assessorias de imprensa do ex-casal não forneceu informações sobre a possível separação até a última atualização deste texto.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba