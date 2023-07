Caminhões-cegonha parados na via, prejudicando o trânsito em uma avenida movimentada e carros na calçada. Um vídeo feito no começo desta semana, nas imediações do bairro Uberaba, em Curitiba, no limite com São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba, chama a atenção e provoca indignação em motoristas e pedestres.

As imagens foram gravadas por um leitor da Tribuna do Paraná, que informou que na última segunda-feira (26), na Avenida Comendador Franco, dois caminhões-cegonha interditavam uma pista das pistas, para deixar veículos novos nas calçadas, prejudicando a movimentação de pedestres.

O local indicado é um pátio onde que a concessionária Valesul deixa os carros que serão comercializados. Mas, de acordo com a Valesul, os motoristas dos caminhões-cegonha que faziam este serviço e cometiam as infrações, não fazem parte do quadro de funcionários da empresa e são prestadores de serviço contratados pela montadora Chevrolet.

“Informamos que os veículos são entregues por empresa contratada diretamente pela montadora, sem ingerência da nossa concessionária. Entretanto, tomamos a liberdade de repassar o reclame aos responsáveis que assumiram o compromisso de tomar providências. Também orientamos nossos recebedores para falarem aos entregadores, os cegonheiros, a respeito das possíveis infrações que eles estão cometendo e inadequações nas entregas, causando reclamações. Desejamos que dessa forma seja solucionado a questão e estaremos acompanhando as próximas entregas. Nos desculpamos pela situação”, informou por meio de nota, a Valesul.

Prefeitura de olho

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, os caminhões-cegonhas não poderiam ter parado na via ou mesmo deixado os veículos estacionados na calçada. Em alguns casos, é permitida a utilização da rua para mudanças ou descarga de materiais.

“As empresas podem solicitar para a prefeitura a liberação, é feita uma licença para um certo período para que a Setran libere. No caso da Comendador Franco, são dois erros, pois em nenhum momento pode obstruir a calçada. A equipe de fiscalização vai estar mais presente e a Secretaria de Urbanismo irá verificar licenças do empreendimento”, relatou a prefeitura.

