Restaurante de Curitiba é eleito o melhor da Região Sul em premiação

O K.sa Restaurante, de Curitiba, da chef Cláudia Krauspenhar, foi eleito Melhor Restaurante da Região Sul pelo Prêmio Prazeres da Mesa. O resultado foi divulgado na última quarta-feira (28) em São Paulo, durante a festa da premiação promovida pela revista Prazeres da Mesa, que em 2023 completa 20 anos.

VIU ESSA? Super Vegetariano: comidinha de vó com preço honesto no Centro de Curitiba

O K.sa Restaurante concorria na categoria Melhor da Região Sul com outras cinco casas. Além do Manu, também de Curitiba, estavam na mesma disputa os restaurantes Capricho, de Porto Alegre; Dudu, de Balneário Comboriú; Guri, de Bento Gonçalves; e Valle Rústico, de Garibaldi.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a chef Cláudia agradeceu o apoio do público. “Obrigada a todos os que votaram. Estou muito feliz que o K.sa ganhou como melhor restaurante da região Sul. Quero agradecer a vocês e mandar um beijo para a equipe do K.sa Restaurante pelo trabalho e pela dedicação. Esse é só o começo”, disse.

LEIA AINDA – Curitibana Manu Buffara, melhor chef da América Latina, é destaque no Mais Você

O K.sa Restaurante fica na Rua Fernando Simas 260, no bairro Bigorrilho. No menu, destaque para as massas frescas e os pratos preparados com ingredientes regionais, como o Porco Moura. Uma vez por mês – normalmente no último sábado – a chef Cláudia promove o Oyster Bar, onde são servidas ostras e diferentes regiões do país e frutos do mar preparados na brasa.

