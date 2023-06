Curitibana Manú Buffara, melhor chef da América Latina, no Mais Você

A renomada chef Manu Buffara, recém eleita a melhor chef da América Latina, participa nesta sexta-feira do programa Mais Você, da TV Globo. Ao lado da apresentadora Ana Maria Braga, Manu vai contar um pouco da sua história e também preparar uma receita exclusiva para os espectadores do programa matinal: almondegas.

>>> Viagem Gastronômica: Manu Buffara no Mais Você? Temos!

Manu tem se destacado no cenário gastronômico como uma das grandes referências da culinária contemporânea. Dona do restaurante que leva seu nome, em Curitiba, Manu conquistou uma legião de admiradores com sua abordagem única e inovadora. Sua filosofia se baseia em três pilares: sustentabilidade, valorização dos ingredientes locais e conexão emocional com a comida.

Sua busca por uma cozinha mais consciente e responsável ambientalmente reflete-se em todas as etapas do processo, desde a escolha dos fornecedores até a forma como os alimentos são preparados.

+ Veja também: Filme da Barbie tem pré-venda em Curitiba e combo com pipoca rosa

Localizado no coração de Curitiba, o Restaurante Manu é uma referência da gastronomia da capital. O espaço elegante e acolhedor proporciona uma experiência sensorial completa, onde os clientes são convidados a explorar novos sabores e texturas em pratos cuidadosamente elaborados.

O Restaurante Manu já recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos, tanto nacional quanto internacionalmente. A chef é constantemente convidada a participar de eventos e festivais gastronômicos ao redor do mundo, levando a sua cozinha autoral para diferentes culturas.

O restaurante fica na Alameda Dom Pedro II, 317 – Batel, Curitiba. O Instagram do estabelecimento é @restaurantemanu.

