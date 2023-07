O presidente do PT no Paraná, Arilson Chiorato, informou nesta sexta-feira (30) que o partido protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a privatização da Copel (Companhia Paranaense de Energia), aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionada pelo governador no final do ano passado.

O PT argumenta que a privatização viola o pacto federativo “devido à interferência do Estado do Paraná em direito de Propriedade da União Federal” e também questiona que a lei que liberou a privatização, afirmando que houve “violação ao devido processo legislativo e supressão do debate parlamentar”.

A ação do PT é endossada pela presidente nacional do partido, Gelisi Hoffmann, que recentemente questionou a venda da companhia estatal à iniciativa privada. “França acabou de concluir o processo de reestatização da maior empresa de energia do país. Sabe por quê? Por conta da tarifa alta. E o Brasil continua ultrapassado nessa discussão. Foi a Eletrobras e agora Ratinho Jr quer vender a Copel. Quem paga a conta por tanta visão retrograda é o povo. Salvem a Copel!”, tuitou no começo da semana.

