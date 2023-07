Depois de quase nove meses de obras, bloqueios e interdições, os reparos no quilômetro 33 da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, foram concluídos. A rodovia será totalmente liberada na segunda-feira (03), de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Assista aqui como ficou o trecho após o afundamento da pista.

Este trecho da BR-277 foi bloqueado no dia 07 de março, quando rachaduras começaram a aparecer na via. Em nota, na época, o DNIT informou que a ação emergencial era “necessária em virtude da necessidade de contratação de empresa especializada em serviços de contenção de aterro em rocha e solo grampeado”. O resultado foi a contratação da Neovia, mesma empresa responsável por obras no Contorno Sul de Curitiba.

A rodovia chegou a ter dois trechos críticos em obras. O segundo ficava no km 42, onde ocorreu um deslizamento de terra no ano passado. Após esses problemas na rodovia – e uma sequência de dias chuvosos ao longo do último verão –, a BR-277 tem sofrido várias interdições totais ou parciais.

A partir disso, o DNIT iniciou as obras para conter o avanço das fendas, sendo que a previsão era que a obra ficasse pronta em setembro, mas, foi concluída antes do prazo inicial.

