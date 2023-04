Obras da BR-277 ganham novo capítulo: cobertura das rachaduras do km 33

O andamento das obras na BR-277, km 33, na região de Morretes, Litoral do Paraná, onde houve abertura de rachaduras na pista, ganhou mais um capítulo. Na tarde desta quinta-feira (26), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a empresa especializada contratada de forma emergencial para as obras já está mobilizando equipamentos e pessoal para o local. Também já realiza reforço na sinalização do local, conforme acordado com o DNIT.

Segundo informou o órgão na última quinta-feira (20), a empresa escolhida foi a Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda. O orçamento previsto para a conclusão das obras é de cerca de R$ 3,5 milhões. O prazo para o fim dos serviços é de quatro meses.

Serão executados trabalhos na pista esquerda da rodovia, sentido Curitiba/Litoral, para adequação de drenagem, instalação de armação de aço e novos drenos num trecho de 1 quilômetro. Os serviços também incluem novo asfalto e ajustes de terraplanagem (retaludamento). O DNIT determinou reforço na sinalização vertical e horizontal, antes, durante e depois das obras.

VIU ESSA? BR-277 com desvio no km 33 ameaça lanchonete de comerciante: “Não aparece mais nenhum cliente”

Em nota, o DNIT explicou que, para a drenagem adequada, “será instalada mais de uma tonelada e meia de armação em aço”. Em relação à contenção e retaludamento (contenção e correção do deslizamento do aterro embaixo (base) e na lateral, na enconsta), serão necessários mais de 6 mil metros cúbicos de pedras para a realização de enrocamento em rocha.

Após esses serviços, serão necessários, também, mais de 230 toneladas de concreto asfáltico.

Rachaduras no km 33

No fim de março, o DNIT decretou “emergência” para a realização de serviços na BR-277, altura do km 33, onde apareceram rachaduras na pista sentido Curitiba/Litoral. O decreto foi publicado no dia 31.

Em nota, na época, o DNIT informou que a ação era “necessária em virtude da necessidade de contratação de empresa especializada em serviços de contenção de aterro em rocha e solo grampeado”. O resultado foi a contratação da Neovia, mesma empresa responsável por obras no Contorno Sul de Curitiba.

A rodovia chegou a ter dois trechos críticos em obras. O segundo ficava no km 42, onde ocorreu um deslizamento de terra no ano passado. Após esses problemas na rodovia – e uma sequência de dias chuvosos ao longo do último verão –, a BR-277 tem sofrido várias interdições totais ou parciais.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?