DNIT decretará emergência em obras na BR-277 para contratar nova empresa

O Governo Federal deve decretar “emergência” para a realização de serviços na BR-277, altura do km 33, onde apareceram rachaduras na pista sentido Curitiba/Litoral. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestres (DNIT). Segundo o órgão, a publicação já deve sair em Diário Oficial nesta sexta-feira (31).

Em nota, o DNIT informou que a “decretação é necessária em virtude da necessidade de contratação de empresa especializada em serviços de contenção de aterro em rocha e solo grampeado”.

+ Leia mais: Vídeo! Nuvem ‘parede’ gigante impressiona no Paraná ao encobrir cidade

Já em relação ao Km 42, que também está em obras por causa de um deslizamento de terra ocorrido no fim do ano passado, o DNIT disse na nota que “os serviços de instalação de telas de alta resistência estão em estágio avançado“. O órgão explicou, ainda, que a liberação total da pista “será realizada após a realização de serviços de recuperação do pavimento” do km 42.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-277 com desvio no km 33 ameaça lanchonete de comerciante: “Não aparece mais nenhum cliente”

>> Litoral do Paraná amarga prejuízos em temporada com estradas interditadas e em obras

Abandono

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Como mostrou a Tribuna, a situação de “abandono” da rodovia BR-277, que liga Curitiba ao Litoral do Paraná, parece ir além dos pontos de bloqueio parcial dos km 42 e km 33, onde houve um deslizamento de terra e o aparecimento de rachaduras na pista, respectivamente.

O deslizamento no km 42 ocorreu ainda no ano passado. Já as rachaduras na pista do km 33,5 surgiram no início de março deste ano.