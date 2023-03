Uma nuvem gigante e com uma aparência nada amistosa apareceu na manhã desta quinta-feira (30) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Imagens mostram a nuvem escura encobrindo a cidade.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) , a nuvem é conhecida como “shelf cloud’, uma formação que antecede tempestades.

“Essa é uma nuvem da categoria cumulunimbus, que são nuvens que causam tempestades. Ela pode ser tanto uma nuvem isolada, que se forma pelo calor em áreas localizadas, e causam chuva forte e de curta duração. Como pode ser formada pelo deslocamento de frentes frias e linhas de instabilidade, quando várias nuvens dessa se formam ao longo de uma determinada área e se deslocam na mesma direção”, informou o meteorologista do Simepar, Marco Antonio Rodrigues Jusevicius.

Segundo o meteorologista, estas formações são chamadas de nuvem de desenvolvimento vertical. “Ou seja, a parte mais baixa da nuvem está entre 500 a 1.500m de altura e seu topo pode atingir alturas de 10km ou mais dependendo da intensidade”, explicou.

Formação do fenômeno

A formação registrada nas imagens foi feita no deslocamento iniciado no Paraguai. “No evento de hoje, ela foi formada pelo deslocamento de uma linha de instabilidade pelo Paraguai e oeste do Paraná. Nas imagens de satélite não vemos uma nuvem em particular mas o grande evento, e o deslocamento pela área neste início de manhã”, ressaltou o meteorologista.

Nesta quinta-feira, em Foz do Iguaçu já foram registrados ventos de 54km/h e precipitação de 8,4 milímetros, conforme a estação meteorológica do Simepar.

Veja que incrível