O frentista Paulo Sérgio Esperançeta foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de fogo. Paulo jogou gasolina e ateou fogo em Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, após uma discussão em um posto de combustível no bairro Pilarzinho no dia 18 de março.

No inquérito policial, a delegada Magda Hofstaetter, relatou que a intenção do frentista era de “ceifar a vida” do cliente. “Ainda mais claro quando se observa que ele, mesmo observando a vítima em chamas, nada faz para lhe socorrer, mas lhe desfere dois socos”, informou a delegada.

+ Leia mais: Anvisa suspende alimentos da marca Fugini por “falhas graves de higiene”

O inquérito tem o depoimento de Paulo. Na polícia, ele disse que “achou que iria ser agredido por Caio, quando armou a bomba, jogou o combustível e após duas tentativas acendeu o isqueiro”.No depoimento, o suspeito confessou que “não prestou qualquer tipo de socorro”, mas que “apenas se defendeu pois Caio veio para cima”.

Paulo chegou a se apresentar à polícia, prestou depoimento e foi liberado. Após isso, a Justiça expediu o mandado de prisão, e desde o dia 22 de março está detido.

Com a conclusão do inquérito policial, o caso vai ser enviado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), que pode, ou não, oferecer denúncia contra o frentista.

+ Veja também: Curitiba está sob alerta laranja para risco de temporais

A vítima segue internado no Hospital Evangélico Mackenzie, se recuperando de queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nas pernas.