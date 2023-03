Um frentista de um posto de combustível é suspeito de atear fogo em um cliente, em Curitiba, após uma discussão. O caso ocorreu na manhã de sábado (18), no Pilarzinho, e foi registrado por câmeras de segurança. Segundo informações, o funcionário Paulo Sérgio Esperançeta usou a mangueira da bomba de gasolina para jogar o combustível no corpo de Caio Murilo Lopes dos Santos, 34 anos. Momentos depois, o frentista incendeia o cliente.

De acordo com testemunhas, a discussão começou porque o cliente reclamou que a chave do carro dele foi danificada depois do abastecimento. Nas imagens da câmera de segurança do posto, dá para ver que o frentista segura a mangueira da bomba de combustível e esguicha o cliente, por cima do carro. Em seguida, o frentista corre atrás de Caio Santos. O fogo teria começado com a chama de um isqueiro.

Na sequência, outro frentista pega um extintor e apaga as chamas. Após o fogo apagar, o cliente tenta partir pra cima do frentista. As imagens não mostram agressões físicas de Caio Santos e nem do frentista.

Em nota, a Polícia Civil (PC-PR) disse que um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado. O frentista está foragido.

O advogado do posto, Marcel Bento Amaral, informou em nota, ao portal G1 Paraná, que Paulo Sérgio foi demitido e que o posto presta auxílio à família e às autoridades para apuração dos fatos.

Queimaduras

Segundo informações, Caio Santos foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, na capital, especializado em casos de queimaduras. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nas pernas.