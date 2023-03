“Foi um anjo que estava ali no momento, ele salvou a minha vida. ”, disse Caio Murilo Lopes do Santos, homem incendiado por um frentista de um posto de combustível no bairro Pilarzinho, em Curitiba. A declaração de Caio foi feita dentro do Hospital Evangélico Mackenzie, onde ele se recupera de queimaduras nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nas pernas. O quadro de saúde dele é considerado estável.

A confusão, segundo a vítima, ocorreu após o frentista devolver a chave do carro quebrada. Caio questionou sobre o problema e quem pagaria pelo problema. “Nenhum momento eu xinguei, nenhum momento eu ofendi ele, nenhum momento eu destratei ele. A única forma que eu falei e que ele me respondeu foi que ele não iria arcar com nenhuma despesa e eu falei que ele iria, sim. Nessa foi o que aconteceu. Questão de segundos. Ele pegou a bomba jogou o liquido em mim e veio pra cima de mim ateando fogo”, revelou a vítima em entrevista para a RPC.

Nas imagens do posto de combustível, é possível perceber que outro frentista ajuda Caio a apagar a fogo com extintor. “Foi um anjo que estava ali no momento que pode me ajudar e salvar a minha vida; ele salvou a minha vida. Se ele não estivesse ali, não tivesse apagado o fogo, eu não estaria aqui, de repente, para contar a história”, contou Caio que segue internado no hospital.

Depois de ter o fogo apagado, Caio foi socorrido e levado para o Corpo de Bombeiros, que fica nas proximidades do posto. Foi de lá, que recebeu o primeiro atendimento e ligou para a esposa que está grávida.

Vítima perdoa agressor

Ao ser questionado sobre a atitude do frentista, Caio reforçou que perdoa o rapaz e que ele possa encontrar o caminho correto. “O que cabe a mim ainda como ser humano e uma pessoa que acredita em Deus é perdoá-lo. Eu perdoo. Quem sou eu para não perdoar. As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Entendeu? Que essa alma possa encontrar luz”, comentou.

Foragido

O frentista de nome Paulo Sérgio encontra-se foragido. A Polícia Civil foi até a residência e não o encontrou. Em nota, o posto comunicou que presta auxílio a família e as autoridades para apuração dos fatos.

