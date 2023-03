No próximo domingo, dia 26 de março, um evento gastronômico inédito chega ao Bosque São Cristóvão, em Curitiba, no bairro de Santa Felicidade. O “A Ferro e Fogo” reunirá 30 assadores profissionais de diversos restaurantes, em prepararos utilizando somente a brasa como fonte de calor.

A organização é do renomado Chef Marcos Livi, criador e curador do evento. Ingressos já estão à venda. A expectativa é reunir cerca de 1500 pessoas.

Entre os participantes, estão chefs de seis estados brasileiros. São oito paranaenses, entre eles Beto Madalosso, Delio Canabrava, Gabriela Carvalho, Vania Krekniski, Lorena Lacava, Makelle Dalla Rosa, Jhow Butcher, João Scalvo, Douglas Pulpero e Marcos Canan.

O evento é “open food” e tem duração de oito horas, permitindo que os participantes experimentem uma variedade de ingredientes feitos com técnicas primitivas.

“O A Ferro e Fogo não é sobre churrasco, é sobre fogo, e sobre a conexão com a natureza. Pessoas ao redor do fogo confraternizando, se aquecendo, namorando, e até, se alimentando. Não é sobre comida, é sobre pessoas felizes”, destaca Marcos Livi.

O evento A Ferro e Fogo tem cinco anos de vida. Surgiu no hotel Parador Hampel, no Rio Grande do Sul, num encontro de chefs que se tornou sucesso. A partir daí, A Ferro e Fogo ocorre todos os domingos.

