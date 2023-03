Faltam poucos dias para o início do 31º Festival de Teatro de Curitiba. Com mais de 350 atrações, o evento ocorre entre os dias 27 de março e 9 de abril com uma programação de estreias nacionais, espetáculos premiados e a volta do Fringe. Haverá dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia.

Os ingressos estão à venda no site oficial e na bilheteria física no Shopping Mueller (Piso L3), no Centro Cívico.

Após três anos revogado pela pandemia, o Fringe volta à programação do Festival de Curitiba reestruturado. Com parte de sua programação gratuita e acessível a todos os públicos, a mostra ocupará teatros, praças, parques e ruas de Curitiba e Região Metropolitana, com mais de 280 espetáculos, produzidos por aproximadamente 1800 artistas e técnicos vindos de 12 estados do Brasil e de outros países.

O Fringe é uma mostra que não passa pela curadoria do Festival. Nela, companhias de teatro, circo, música, dança e outras vertentes artísticas do Brasil e de outros países participam por meio de cadastro voluntário.

Entre as inúmeras atrações, na programação participam humoristas youtubers no Risorama. As apresentações desses artistas são no dia 2 de abril. Veja quem são:

– Ítalo Sena, conhecido por suas apresentações de stand up, é também o criador do canal “Tá Gravando”, que tem mais de 1,63 milhão de inscritos, em que faz pegadinhas hilárias com pessoas na rua.

– Tiago Santineli é comediante, roteirista e pai de gato nas horas vagas. Ele tem mais de 622 mil inscritos em seu canal, no qual usa um humor ácido para comentar assuntos em alta.

– Alorino Junior faz parte do programa da SBT A Praça é Nossa e tem um canal do Youtube com 550 mil inscritos em que ele posta sketchs e trechos de suas apresentações de comédia.

As informações sobre o Risorama podem ser vistas aqui.

Ingressos

Segundo a organização, já há espetáculos que já estão com os ingressos esgotados: Neste link é possível acompanhar.

Vale ressaltar que artistas e técnicos do SATED PR têm desconto de 50% no Festival de Curitiba. Mais informações estão disponíveis neste link.

O SATED PR é o órgão de classe que representa os trabalhadores paranaenses das artes ou da área técnica de cinco áreas: Circo, Dança, Teatro, Ópera e Audiovisual. Em 2023, o sindicato retomou a parceria interrompida nos últimos anos com o Festival.

