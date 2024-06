No Dia Nacional da Araucária, nesta segunda-feira (24), a prefeitura de Curitiba entregou 3 mil mudas da espécie para a população nas dez regionais administrativas da cidade, como parte do projeto 100 mil árvores.

A distribuição também é uma das etapas do projeto Pinhão Curitibano, que recebeu milhares de sementes da árvore coletadas pela população desde seu lançamento, em 2022. Os pinhões foram transformados em mudas no Horto Municipal do Barreirinha e retornam agora para cidade com plantio comunitário.

Tradição paranaense

A araucária, além de ser uma espécie insubstituível para a biodiversidade do Estado, é um símbolo que carrega anos de história na construção da região, servindo inclusive como fonte de alimento.

