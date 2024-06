Considerada a maior cantora paranaense de todos os tempos, Stelinha Egg (1914/1991) vai receber nas comemorações dos 110 anos de seu nascimento uma homenagem à altura de seu talento no espetáculo. Como parte da programação da 41ª edição da Oficina de Música de Curitiba, o espetáculo Stelinha Egg: a grande cantora de Curitiba, estará em cartaz nesta quinta-feira (27), às 19 horas, no Teatro do Paiol.

A apresentação vai recordar as canções imortalizadas na voz de Stelinha Egg, sob interpretação de um grande time de cantoras da cena musical de Curitiba: Helena Bel, Laís Mann, Margareth Makiolke e Rogéria Holtz. Elas serão acompanhadas por um quarteto de músicos formado Sérgio Justen (piano e direção musical), Marcelo Pereira (baixo), Valmir Pegas (bateria) e Marina de Camargo (acordeão).

+ Viu essa? Alerta! Temporal e queda de temperatura em vigor para Curitiba e cidades do Paraná

O roteiro do show, que tem pesquisa e repertório da poeta Etel Frota, apresenta alguns dos principais momentos musicais da cantora curitibana que fez parte do elenco de intérpretes da Rádio Tupi, São Paulo e Cultura, em plena época de ouro do rádio no Brasil.

O espetáculo será pontuado por trechos de gravação da própria Stelinha Egg em depoimento histórico que ela concedeu para o jornalista Aramis Milarch. A história da cantora será contada por ela mesma.

+ Leia também: Administradora vira “A Guria do Jardim” e faz sucesso em Curitiba

Para o diretor geral do espetáculo, Rodrigo Browne, essa é uma oportunidade especial para o público conhecer um pouco mais sobre Stelinha Egg. “Uma artista que, durante sua trajetória artística e pessoal, sempre se mostrou uma mulher avant garde e inquieta. Stelinha sempre cantou aquilo que gostava de ouvir, e imprimiu a sua marca pessoal num Brasil musical que vai do sertão de Luiz Gonzaga ao litoral de Dorival Caymmi”.

Trajetória

Stelinha Egg (1914/1991) cresceu recebendo a influência do ambiente musical existente em sua família e com cinco anos começou a cantar em festas da Igreja Evangélica. Sua carreira profissional começou na Rádio Clube Paranaense, em Curitiba (PR). No início da década de 40, foi contratada pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em 1944, gravou seu primeiro disco, pela gravadora Continental. No ano seguinte se casou com o maestro Lindolfo Gaya, e que a partir daí trabalharia nos arranjos de suas músicas.

+ Veja mais: Comidas de Festa Junina a partir de R$ 4,50! Festival em Curitiba traz delícias típicas e brincadeiras

Na década de 50 gravou grandes nomes da música brasileira como Ary Barroso, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, de Catulo da Paixão Cearense e Dorival Caymmi. Stelinha também gravou diversos LPs dedicados a distintos aspectos da música popular e folclórica, entre os quais: “Modas e modinhas”, “Vamos todos cirandar” e “Músicas do nosso Brasil”, com canções tradicionais brasileiras.

O show Stelinha Egg: A grande cantora de Curitiba será na quinta-feira (27), às 19h, no Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro s/nº). Os ingressos custam R$35 e R$17,50 (meia-entrada). Compras pelo site: deubalada.com/evento/412/Stelinha_Egg

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?