Um caminhão ficou preso na manhã desta segunda-feira (24), na famosa Ponte Preta, localizada na Rua João Negrão, no Centro de Curitiba. Apesar do caminhão bloquear a parte central da pista, não houve congestionamento no local. Ninguém saiu ferido com a colisão. Em 2023, um caminhão dos Correios entalou e ficou 2h30 preso. O histórico de acidentes neste local é grande, confira aqui outros casos!

O caminhão do tipo baú tinha altura superior à permitida no local e não deu outra? entalou! O veículo tem placas de Curitiba e mesmo assim caiu na armadilha local.

Quase todos os anos são registrados acidentes com ônibus e caminhões com altura superior a 3,6 metros, que ficam “entalados” ao tentar passar pela ponte. Para evitar transtornos, a prefeitura chegou a instalar um painel avisando o motorista quanto ao limite da ponte.

A informação aparece em um portal na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua João Negrão, e alerta o condutor para que faça a conversão.

Ponte histórica de Curitiba

A primeira construção foi em 1885, com uma estrutura de madeira. Em 1944, a ponte foi reformada, ganhou uma estrutura de ferro e foi inaugurada com o nome oficial de “Viaduto João Negrão”. Inicialmente tinha cor de alumínio, mas mesmo assim herdou o apelido de “Ponte Preta”. Somente anos depois, passou a ser pintada de preto.

Na ocasião, ela funcionava como uma estação ferroviária, que servia à linha de trem que partia da estação ferroviária de Curitiba. O local deixou de ser uma estação ferroviária depois da construção da rodoferroviária em 1972. A ponte foi tombada pelo Patrimônio Cultural do Estado em 1976.

