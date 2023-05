Um caminhão dos Correios ficou preso na manhã deste domingo (14), na famosa Ponte Preta, localizada na Rua João Negrão, no Centro de Curitiba. Apesar de o caminhão bloquear a parte central da pista, não houve congestionamento no local. Ninguém saiu ferido com a colisão, e o caminhão foi retirado após duas horas e meia. Não é o primeiro caminhão dos Correios que fica entalado no local. Em 2018 outro caminhão amarelo ficou preso na ponte.

A batida ocorreu perto das 9h da manhã, quando o movimento na região era pequeno. Segundo informações, o caminhão ainda percorreu alguns metros antes de ficar totalmente entalado. Agentes de trânsito e a Guarda Municipal seguiram no local para orientar motoristas. O caminhão foi retirado do local por volta das 11h30.

Quase todos os anos são registrados acidentes com ônibus e caminhões com altura superior a 3,6 metros, que ficam “entalados” ao tentar passar pela ponte. Para evitar transtornos, a prefeitura chegou a instalar um painel avisando o motorista quanto ao limite da ponte. A informação aparece em um portal na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua João Negrão, e alerta o condutor para que faça a conversão.

Ponte histórica de Curitiba

A primeira construção foi em 1885, com uma estrutura de madeira. Em 1944, a ponte foi reformada, ganhou uma estrutura de ferro e foi inaugurada com o nome oficial de “Viaduto João Negrão”. Inicialmente tinha cor de alumínio, mas mesmo assim herdou o apelido de “Ponte Preta”. Somente anos depois, passou a ser pintada de preto.

Na ocasião, ela funcionava como uma estação ferroviária, que servia à linha de trem que partia da estação ferroviária de Curitiba. O local deixou de ser uma estação ferroviária depois da construção da rodoferroviária em 1972. A ponte foi tombada pelo Patrimônio Cultural do Estado em 1976.

