O afogamento de três pessoas no trapiche de Antonina, litoral do Paraná, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros entre a noite deste sábado (13) e manhã de domingo (14), Dia das mães. Três amigos foram mergulhar no local e dois foram resgatados pelos socorristas, mas um deles segue desaparecido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os três mergulharam quando o “mar estava vazando”. O homem desaparecido, de 28 anos, não conseguiu se manter na superfície e os outros dois não conseguiram ajudar.

Os bombeiros então resgataram os dois que conseguiram boiar, mas o terceiro homem afundou. Os bombeiros realizaram mergulhos até as 18h e a busca de superfície foi até as 18h40. Neste domingo as buscas retomaram as 6h da manhã com um barco e uma moto aquática. Até o fechamento desta matéria ele não havia sido encontrado.

Natural de Minas Gerais

Segundo os Bombeiros a vítima é masculina, tem 28 anos, e é natural de Minas Gerais. Ele Estava com um grupo de amigos para um festival que está acontecendo em Antonina.

Foto: Arquivo.

