Tem mudanças no itinerário de uma linha de ônibus de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), valendo a partir desta segunda-feira (24). De acordo com a prefeitura do município, a linha E76-Posto Paris/Guadalupe circula em novo trajeto, atendendo uma demanda da população e a solicitação da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

A mudança, que beneficia moradores do Borda do Campo e visa otimizar o atendimento na região, consiste na criação de um trajeto circular próximo ao ponto final da linha, conforme detalhado no mapa abaixo. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semutt), a medida garante a melhor fluidez do transporte coletivo no local.

O novo itinerário, representado pela linha verde no mapa, terá sentido horário. O ônibus seguirá pela Estrada da Roseira, depois pelas ruas Manoel Pires Cordeiro e Antônio Rubens da Silveira, e retornará pela linha azul, utilizando a Avenida dos Bosques.

“É importante destacar que a alteração não impactará o número de viagens e as tabelas horárias da linha, que permanecem as mesmas. As ações da Semutt reforçam o compromisso da administração municipal em aprimorar o sistema de transporte público de São José dos Pinhais, buscando sempre atender às necessidades da população”, enfatizou o secretário da pasta, Lucas Pigatto.

Mapa com novo itinerário

Abaixo, confira o mapa com as alterações:

