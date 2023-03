A Esquadrilha da Fumaça se apresentou neste domingo em um evento no Parque das Águas de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Quem não teve o privilégio de acompanhar ao vivo o show aéreo destes hábeis pilotos – e que não mora nos bairros entre o parque e o Aeroporto do Bacacheri -, tem a chance de ver as melhores imagens da apresentação aqui na Tribuna.

Veja a seguir a galeria de fotos feitas pelo repórter fotográfico Jonathan Campos, que trabalha da Agência Estadual de Notícias e é ex-colaborador da Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo. Mesmo de folga, o talentosíssimo “Piazito” fez imagens incríveis.

Foto: Colaboração / Jonathan Campos

Veja que incrível