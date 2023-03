O frentista Paulo Sérgio Esperançeta, responsável por atear fogo em um cliente em um posto de combustíveis, em Curitiba, foi preso na manhã desta quarta-feira (22) no bairro Tatuquara. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a ação foi possível após ter o mandado de prisão preventiva concedido pela Justiça.

Paulo Sérgio chegou a se apresentar durante a semana à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil, e foi liberado na sequência. No depoimento, ele assumiu que a discussão começou por causa da chave do carro.

“A vítima teria partido para cima dele quando o frentista jogou a gasolina. Ele disse que se sentiu ameaçado e, por problemas pessoais, acendeu o isqueiro. Ele disse que está arrependido e que causou o fogo por medo”, afirma a delegada responsável pelo caso, delegada Magda Hoffstaster, da DHPP.

Relembre o caso

O caso aconteceu no último fim de semana em um posto de combustíveis no bairro Pilarzinho. A vítima discutiu com o frentista após o abastecimento. O trabalhador jogou a gasolina no cliente e ateou fogo com um isqueiro.

Em chamas, o homem foi socorrido por outro frentista, com a ajuda de um extintor de incêndio. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços, abdômen e tórax, e de primeiro grau nas pernas. As câmeras de segurança do local registraram a situação e o frentista foi demitido na sequência.

A vítima segue internada no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, com quadro considerado estável. O inquérito policial tem prazo de até 30 dias para ser concluído.

