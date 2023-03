Um plano para matar e sequestrar autoridades e políticos, entre eles o senador Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato, eleito pelo Paraná, foi descoberto pela Polícia Federal. Por isso, uma operação foi deflagrada nesta quarta-feira (22) para o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, a Polícia Federal deflagrou operação no Paraná, em São Paulo, Rondônia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre a operação em uma postagem no Twitter. Veja abaixo!

Foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos (dentre os quais um senador e um promotor de Justiça). Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 22, 2023

O plano da quadrilha incluía sequestro e homicídio. Segundo o portal G1, da Globo, os alvos alugaram imóveis próximos à residência de Sergio Moro para acompanhar a movimentação do ex-juiz e de sua família, que teria sido monitorada por meses.

Moro se pronunciou também em uma postagem na mesma rede social, mas prometeu falar em detalhes num pronunciamento no Senado. “Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado”.