Frentista que ateou fogo em cliente de posto em Curitiba se apresenta à polícia

O frentista que ateou fogo em um cliente em posto de Curitiba se apresentou à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil, e foi liberado na sequência. Ele estava foragido e era procurado até o final da tarde de segunda-feira (20), quando prestou depoimento. Ele assumiu que a discussão começou por causa da chave do carro.

“A vítima teria partido para cima dele quando o frentista jogou a gasolina. Ele disse que se sentiu ameaçado e, por problemas pessoais, acendeu o isqueiro. Ele disse que está arrependido e que causou o fogo por medo”, afirma a delegada responsável pelo caso, delegada Magda Hoffstaster, da DHPP.

O caso aconteceu no último fim de semana em um posto de combustíveis no bairro Pilarzinho. A vítima discutiu com o frentista após o abastecimento. O trabalhador jogou a gasolina no cliente e ateou fogo com um isqueiro. Em chamas, o homem foi socorrido por outro frentista, com a ajuda de um extintor de incêndio. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços, abdômen e tórax, e de primeiro grau nas pernas. As câmeras de segurança do local registraram a situação e o frentista foi demitido na sequência.

“Instauramos um inquérito de homicídio qualificado em sua forma tentada com emprego de fogo. Algumas testemunhas já foram ouvidas, mas não vamos divulgar novos detalhes para não atrapalhar as investigações”, complementa a delegada.

A vítima segue internada com ferimentos graves no Hospital Evangélico Mackenzie, o quadro é considerado estável. O inquérito policial tem prazo de até 30 dias para a conclusão.

