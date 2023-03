“Escolhemos qual bebê precisa mais”, estoque baixo de leite preocupa UTI de Curitiba

100 litros de leite materno por semana. Esta é a demanda média da UTI Neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). No entanto, com vinte e cinco doadoras cadastradas, o Banco de Leite da unidade nem sempre dá conta de suprir a necessidade dos recém-nascidos. A nutrição precisa ser diária, mas as doações são rotativas.

“Nós já tivemos períodos críticos, quando terminamos a semana com trinta litros no estoque. O Banco de Leite Materno é um dos pilares que sustenta a nossa UTI Neonatal. Com a reserva baixa precisamos escolher qual recém-nascido internado precisa mais”, relata a chefe do setor Materno Infantil e da Saúde da Mulher do HC, Debora Zatoni.

Assim como nos bancos de sangue, os meses de dezembro e janeiro são os mais críticos para o estoque. Um bebê na UTI Neonatal é alimentado por sonda e o corpo não tem enzimas suficientes para processar o leite artificial em fórmula. “O ideal seria que a amamentação fosse com o leite da própria mãe, que carrega os nutrientes, mas essa não é sempre uma opção. O bebê prematuro que usa a fórmula tem grandes chances de desenvolver uma doença gastrointestinal”, destaca Debora.

O próprio hospital busca o leite na casa da doadora. É o caso da analista Flavia Alsselbrinque, de 40 anos, que uma vez por semana entrega de sete a oito litros para o banco do HC. Com excesso de leite, ela está na quarta filha. Quando parou de amamentar o primeiro, Flavia teve a oportunidade de conhecer a UTI Neonatal. Emocionada pela situação, descobriu que poderia ser doadora.

As lactantes interessadas em doar podem entrar em contato com o Banco de Leite do HC pelo telefone (41) 3360-1867. O serviço de orientação funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Elas recebem todas as informações sobre como armazenar o leite. O horário para a coleta é agendado pela própria doadora.

Para ser voluntária é preciso ser lactante e estar em boas condições de saúde. Apenas as mães portadoras do vírus HIV não podem doar.

