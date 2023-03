Homem invade casa em Curitiba e morre ao ser linchado por vizinhos

Violência no bairro

Um homem de 35 anos, suspeito de invadir e assaltar casas, foi morto por moradores do bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21), depois que ele tentou entrar à força em uma das residências da Rua Serapião Mendes Soares. A polícia foi acionada, mas não chegou a tempo para o atendimento. Os agentes encontraram o homem desacordado e sem reações, com as mãos e os pés amarrados em um portão.

De acordo com a Polícia Militar, ele invadiu uma casa onde estava uma moradora de 27 anos com uma bebê. Ele quebrou diversos objetos e os gritos da mulher chamaram a atenção de vizinhos, que entraram na sequência e agrediram o suspeito.

Ele foi amarrado pelos pés e pelas mãos no portão da casa, como foi encontrado pela Polícia Militar. De acordo com a corporação, nenhum suspeito foi identificado até o momento. O Instituto Médico Legal foi acionado para levar o corpo e o caso será investigado pela Polícia Civil.

